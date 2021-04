Beatrice Marchetti contro Awed: 'Eliminata perché ho rifiutato il tuo corteggiamento' (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo l'eliminazione d i Beatrice Marchetti a 'L'Isola dei Famosi' , la modella ha avuto la possibilità di avere un faccia a faccia con Awed . Inizialmente da parte dello youtuber sembrava esserci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo l'eliminazione d ia 'L'Isola dei Famosi' , la modella ha avuto la possibilità di avere un faccia a faccia con. Inizialmente da parte dello youtuber sembrava esserci ...

Advertising

hotroppiaccount : RT @martinagrv1506: Beatrice Marchetti a Simone Paciello: 'Tu hai usato me per arrivare ad essere quello che sei.' #isola - zazoomblog : Beatrice Marchetti è l’eliminata della decima puntata de “L’Isola Dei Famosi” - #Beatrice #Marchetti #l’eliminata - zazoomblog : Chi è Mathieu Magni il fidanzato di Beatrice Marchetti naufraga dell’Isola dei famosi 2021? - #Mathieu #Magni… - zazoomblog : Isola 15 decima puntata: eliminata Beatrice Marchetti che resta a Playa Imboscada. In nomination vanno… - #Isola… - zazoomblog : Akash Kumar difende Beatrice Marchetti e attacca Awed (VIDEO) - #Akash #Kumar #difende #Beatrice -