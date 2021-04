Bancari sotto pressione, tiene il risparmio gestito (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muovono in calo i titoli Bancari di Piazza Affari, mentre sembrano resistere alle vendite generalizzate le azioni delle società attive nel risparmio gestito. Tra i player del comparto, Unicredit scivola di oltre il 3%. Banco BPM e BPER Banca perdono entrambe più di 2 punti percentuali, mentre Intesa Sanpaolo limita il calo all’1,8%. Performance positive, invece, per Banca Mediolanum +0,2% su cui Equita ha rivisto al rialzo il target price a 9,10 euro, confermando il giudizio “buy”. Denaro anche su Banca Generali +0,12%. Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muovono in calo i titolidi Piazza Affari, mentre sembrano resistere alle vendite generalizzate le azioni delle società attive nel. Tra i player del comparto, Unicredit scivola di oltre il 3%. Banco BPM e BPER Banca perdono entrambe più di 2 punti percentuali, mentre Intesa Sanpaolo limita il calo all’1,8%. Performance positive, invece, per Banca Mediolanum +0,2% su cui Equita ha rivisto al rialzo il target price a 9,10 euro, confermando il giudizio “buy”. Denaro anche su Banca Generali +0,12%.

