ATA con 24 mesi di servizio presenta domanda di terza fascia? Non c’è conflitto tra le due graduatorie [VIDEO] (Di martedì 20 aprile 2021) Scadenza domande graduatorie ATA terza fascia il 22 aprile. Dal giorno successivo, venerdì 23, si parte con le domande per la graduatoria 24 mesi. Le due procedure si intrecciano, sebbene dalla prima fascia avvengano anche le immissioni in ruolo, mentre la terza fascia venga utilizzata soltanto per le supplenze. Chi ha maturato 24 mesi di servizio deve presentare domanda per la terza fascia? Le risposte di Attilio Varengo, Cisl Scuola. L'articolo ATA con 24 mesi di servizio presenta domanda di terza fascia? Non c’è conflitto tra le due ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Scadenza domandeATAil 22 aprile. Dal giorno successivo, venerdì 23, si parte con le domande per la graduatoria 24. Le due procedure si intrecciano, sebbene dalla primaavvengano anche le immissioni in ruolo, mentre lavenga utilizzata soltanto per le supplenze. Chi ha maturato 24didevereper la? Le risposte di Attilio Varengo, Cisl Scuola. L'articolo ATA con 24didi? Non c’ètra le due ...

