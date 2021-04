Assegno unico, 250 euro a figlio da luglio 2021. Ecco a chi spetta, si calcola in base all'ISEE (Di martedì 20 aprile 2021) La promessa del premier Mario Draghi . I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha detto la ministra per le Pari opportunità... Leggi su feedpress.me (Di martedì 20 aprile 2021) La promessa del premier Mario Draghi . I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha detto la ministra per le Pari opportunità...

Advertising

ItaliaViva : L'assegno unico e universale è il 'debito buono'. Un investimento buono che riattiva una dinamica positiva sulla na… - TuttoQuaNews : RT @antonellatorto9: Finalmente una bella notizia per le famiglie l'elenco degli importi dell'assegno unico in base all'ISEE. Leggi l'artic… - mrcllznn : RT @MPoltero: In Italia c’è chi pensa ai servizi segreti, banchi a rotelle, primule, mascherine false, ventilatori difettosi, fa affari con… - newsfinanza : Assegno unico figli 2021, perché nessuno avrà i 250 euro al mese promessi: le cose da sapere - FabrizioDalCol : Assegno unico per i figli ma non per tutte le famiglie: ecco chi subirà un calo del reddito -