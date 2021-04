Aeroporti, nel 2020 passeggeri in calo del 72,5% (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 52.759.724 i passeggeri transitati negli Aeroporti italiani nel 2020, tra traffico nazionale e internazionale, con un decremento rispetto al 2019 del -72,5%. Il traffico nazionale, con i suoi 25 milioni di passeggeri ha registrato una diminuzione più moderata, -61,1%, rispetto al traffico internazionale, -78,3%, con un totale di circa 27.700.000 passeggeri. Lo rende noto l'Enac, che ha pubblicato sul proprio portale i dati di traffico in un anno “fortemente condizionato dalla crisi innescata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ne ha causato una forte contrazione, in linea con quanto registrato nel resto del mondo”.L'aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per numero di passeggeri, seguito da Milano Malpensa che, invece, è risultato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 52.759.724 itransitati negliitaliani nel, tra traffico nazionale e internazionale, con un decremento rispetto al 2019 del -72,5%. Il traffico nazionale, con i suoi 25 milioni diha registrato una diminuzione più moderata, -61,1%, rispetto al traffico internazionale, -78,3%, con un totale di circa 27.700.000. Lo rende noto l'Enac, che ha pubblicato sul proprio portale i dati di traffico in un anno “fortemente condizionato dalla crisi innescata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ne ha causato una forte contrazione, in linea con quanto registrato nel resto del mondo”.L'aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per numero di, seguito da Milano Malpensa che, invece, è risultato ...

