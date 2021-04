10 milioni di sterline e un'infinità di oggetti, che Elisabetta deve decidere come distribuire (Di martedì 20 aprile 2021) Il principe Filippo, un re senza corona guarda le foto A Windsor, Sandringham e Balmoral, le tre residenze reali in cui il duca di Edimburgo, scomparso lo scorso 9 aprile, aveva trascorso gran parte dei suoi 99 anni, è appena iniziato l’inventario degli effetti personali. Un’operazione certosina, che coinvolge migliaia di oggetti molto cari a Filippo e direttamente supervisionata dalla regina Elisabetta, la quale conosce molto bene le disposizioni lasciate dal marito in materia. X Ma tra abiti, uniformi, medaglie, opere d’arte e libri, il completamento dell’inventario ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 aprile 2021) Il principe Filippo, un re senza corona guarda le foto A Windsor, Sandringham e Balmoral, le tre residenze reali in cui il duca di Edimburgo, scomparso lo scorso 9 aprile, aveva trascorso gran parte dei suoi 99 anni, è appena iniziato l’inventario degli effetti personali. Un’operazione certosina, che coinvolge migliaia dimolto cari a Filippo e direttamente supervisionata dalla regina, la quale conosce molto bene le disposizioni lasciate dal marito in materia. X Ma tra abiti, uniformi, medaglie, opere d’arte e libri, il completamento dell’inventario ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @rassegnagram: Anche il @FT apre sulla #Superlega: la sola partecipazione varrebbe 200-300 milioni di sterline col 'bonus di benvenuto'.… - tonimolabis : @Pierluca_RD @Filoribs @MatteoPedrosi Allena una squadra che da neopromossa ha speso 110 milioni di sterline sul mercato. Un robin hood. - GianfrancoCast1 : RT @Antonio_Caramia: Investimenti per il sequenziamento: 20 milioni di sterline in UK ???? 1,7 miliardi in USA ???? 0 (ZERO!!!) in Italia????… - sara80elmi : RT @Antonio_Caramia: Investimenti per il sequenziamento: 20 milioni di sterline in UK ???? 1,7 miliardi in USA ???? 0 (ZERO!!!) in Italia????… - alfonso36366302 : RT @Antonio_Caramia: Investimenti per il sequenziamento: 20 milioni di sterline in UK ???? 1,7 miliardi in USA ???? 0 (ZERO!!!) in Italia????… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni sterline Arsenal, Odegaard va via? L'alternativa è in Brasile Commenta per primo L'Arsenal sarebbe interessato a Matheus Martinelli, giovane centrocampista avanzato del Fluminense . Il 19enne ha una clausola rescissoria di 35 milioni di sterline nel suo contratto, ma i Gunners porterebbero avanti l'affare solo se non riuscissero a riscattare Martin Odegaard : il Real Madrid , infatti, vorrebbe riportare il norvegese alla ...

Scienziati Oxford infetteranno volontari guariti con Covid - 19 per futuri vaccini Vaccini Italia, Breton: "In arrivo per giugno 54 milioni di dosi" Ciò significherebbe che i vaccini ... che sarebbero poco meno di 5,000 sterline a persona . Nel Regno Unito, al momento è in corso una ...

Game Changer, l’opera di Banksy valutata 3 milioni di sterline L'agone Il ricatto della Superlega La Superlega è il frutto di scelte politiche che vanno avanti da decenni. «In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che ...

Notizie da Nick Candy, Kier Group, Genesta, Castellum, Deka Immobilien, 7R Lo sviluppatore Nick Candy ha messo in vendita il suo enorme attico a Londra all'incredibile cifra di 175 milioni di sterline ...

Commenta per primo L'Arsenal sarebbe interessato a Matheus Martinelli, giovane centrocampista avanzato del Fluminense . Il 19enne ha una clausola rescissoria di 35dinel suo contratto, ma i Gunners porterebbero avanti l'affare solo se non riuscissero a riscattare Martin Odegaard : il Real Madrid , infatti, vorrebbe riportare il norvegese alla ...Vaccini Italia, Breton: "In arrivo per giugno 54di dosi" Ciò significherebbe che i vaccini ... che sarebbero poco meno di 5,000a persona . Nel Regno Unito, al momento è in corso una ...La Superlega è il frutto di scelte politiche che vanno avanti da decenni. «In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che ...Lo sviluppatore Nick Candy ha messo in vendita il suo enorme attico a Londra all'incredibile cifra di 175 milioni di sterline ...