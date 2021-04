Venezia-Costa Masnaga: data, orario, tv e diretta streaming playoff basket femminile Serie A1 2020/2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Umana Reyer Venezia e Limonta Costa Masnaga si sfidano in gara-2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 femminile 2020/2021. I lagunari dopo aver vinto gara-1 fuori casa, giocano nel palazzo amico la gara che può valere l’accesso in semifinale. In caso di sconfitta l’Umana potrebbe comunque giocare in gara-3 sul parquet di casa. L’appuntamento è fissato per le ore 19.00 di lunedì 19 aprile, il match sarà trasmesso in live streaming su LBF TV. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Umana Reyere Limontasi sfidano in gara-2 dei quarti di finale deidiA1. I lagunari dopo aver vinto gara-1 fuori casa, giocano nel palazzo amico la gara che può valere l’accesso in semifinale. In caso di sconfitta l’Umana potrebbe comunque giocare in gara-3 sul parquet di casa. L’appuntamento è fissato per le ore 19.00 di lunedì 19 aprile, il match sarà trasmesso in livesu LBF TV. SportFace.

Advertising

TDSestieri : RT @AndreaTomaello: Zaia ha annunciato che Msc partirà con almeno due navi da crociera da #Venezia!Bel segnale per la ripresa della città,… - nuova_venezia : Il presidente di UnionMare del Veneto annuncia l’accordo per la certificazione EcoLabel lungo i cento km di costa I… - nuova_venezia : Pronti a riaprire il 13 maggio per il weekend dell'Ascensione che in Germania è l'inizio delle vacanze, ma il gover… - zazoomblog : Basket femminile Playoff Serie A1 2021: Venezia sbanca Costa Masnaga Sesto San Giovanni batte Bologna - #Basket… - basketinside360 : A1 QG G1 - Reyer Venezia corsara a Costa Masnaga - -