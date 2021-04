Un Posto al Sole, trama 19 aprile 2021: la tristezza di Jimmy (Di lunedì 19 aprile 2021) trama Un Posto al Sole oggi 19 aprile 2021 con il piccolo Jimmy insofferente e l'idea di nonno Renato che non piacerà per niente a Niko. Jimmy vuole andare a Berlino Se durante la settimana di Un Posto al Sole ne accadranno delle belle, una nuova puntata è pronta per sconvolgere i fan della soap napoletana. Serena è preoccupata per il marito Filippo ma a tutto questo si aggiunge sua madre, che la chiama da Berlino per una richiesta alquanto singolare. La donna è titubante e sa bene che questo non sarebbe il momento giusto per partire e lasciare il marito da solo a Napoli: ma Berlino non è lontano e la madre sembra non poter rinunciare alla sua presenza. Filippo convince Serena a partire, tranquillizzandola del fatto che anche lui e ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 aprile 2021)Unaloggi 19con il piccoloinsofferente e l'idea di nonno Renato che non piacerà per niente a Niko.vuole andare a Berlino Se durante la settimana di Unalne accadranno delle belle, una nuova puntata è pronta per sconvolgere i fan della soap napoletana. Serena è preoccupata per il marito Filippo ma a tutto questo si aggiunge sua madre, che la chiama da Berlino per una richiesta alquanto singolare. La donna è titubante e sa bene che questo non sarebbe il momento giusto per partire e lasciare il marito da solo a Napoli: ma Berlino non è lontano e la madre sembra non poter rinunciare alla sua presenza. Filippo convince Serena a partire, tranquillizzandola del fatto che anche lui e ...

