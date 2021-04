Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 12:10 (Di lunedì 19 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in attesa delle riaperture del grande rientro a scuola del 26 aprile da domani poco meno di 7 milioni di studenti torneranno tra i banchi in classe ci saranno tutti o quasi governo e regioni mettono appunto trasporto e tamponi si guarda anche gli spostamenti tra regioni si studia il pass All’attenzione del comitato tecnico-scientifico martedì o mercoledì ci sarà il nuovo Consiglio dei Ministri che valuterà un decreto con nuove regole si va verso una intensificazione dei controlli intanto per quanto riguarda i vaccini sono arrivate 400.000 dosi di moderna verranno distribuiti a partire da oggi a regioni 10 milioni i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino 4 milioni e 4 quindi che l’ho ricevuto anche il richiamo negli ultimi dati 30010 decessi in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in attesa delle riaperture del grande rientro a scuola del 26 aprile da domani poco meno di 7 milioni di studenti torneranno tra i banchi in classe ci saranno tutti o quasi governo e regioni mettono appunto trasporto e tamponi si guarda anche gli spostamenti tra regioni si studia il pass All’attenzione del comitato tecnico-scientifico martedì o mercoledì ci sarà il nuovo Consiglio dei Ministri che valuterà un decreto con nuove regole si va verso una intensificazione dei controlli intanto per quanto riguarda i vaccini sono arrivate 400.000 dosi di moderna verranno distribuiti a partire da oggi a regioni 10 milioni i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino 4 milioni e 4 quindi che l’ho ricevuto anche il richiamo negli ultimi dati 30010 decessi in ...

Advertising

fanpage : 'Che si dichiari che abbiamo deciso di sopportare decessi e impossibilità di cure per salvare un’economia che è arr… - Agenzia_Ansa : Covid, 12.694 casi e 251 morti in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Effettuati… - fanpage : Mascherine trasparenti per gli studenti sordi: l'appello di Nicola Fratoianni - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Vaccino Moderna: come funziona, quando arriva, dove si fa ed effetti collaterali - italianfirst2 : L’Iss ordina “indagine rapida” sulle varianti I guariti dal Covid immuni per almeno 7 mesi ?? QUINDI SI DOVRANNO FA… -