Tampone fai da te, il kit arriva nei supermercati (Di lunedì 19 aprile 2021) Il kit per il Tampone rapido da fare a casa: costerà 6-8 euro e sarà in vendita anche in supermercati, negozi, bar. Il ministero della Salute: «Inserito nell’elenco dei dispositivi medici dai produttori. Vigileremo». Non ha la stessa affidabilità dei test molecolari Leggi su corriere (Di lunedì 19 aprile 2021) Il kit per ilrapido da fare a casa: costerà 6-8 euro e sarà in vendita anche in, negozi, bar. Il ministero della Salute: «Inserito nell’elenco dei dispositivi medici dai produttori. Vigileremo». Non ha la stessa affidabilità dei test molecolari

