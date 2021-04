Superlega | Draghi | «Preserviamo i campionati nazionali»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il premier italiano Marioha commentato la creazione della nuovaEuropea in relazione aiitaliani Il premier italiano Marioha commentato la creazione della nuovaEuropea in relazione aiitaliani. Le sue dichiarazioni. «Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto dellae sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport». L'articolo proviene da Calcio News 24.