Super League, Cairo: «Agnelli e Marotta traditori, devono vergognarsi» (Di lunedì 19 aprile 2021) Urbano Cairo esplode di rabbia dopo l’annuncio della Super League: le sue parole su Andrea Agnelli e Beppe Marotta Urbano Cairo ha parlato dopo l’assemblea di Lega Serie A: le sue parole relative alla Super League riportate da Sportface. «Marotta non può rappresentare la Lega in Figc, è un traditore e deve dimettersi. Sta attentando alla vita di questa associazione, lo stesso discorso vale per Agnelli. devono vergognarsi, il progetto Superlega non andrà in porto ma anche solo pensarlo significa attentare alla vita della Lega Serie A. Sono stati dei Giuda, perchè pare che il documento della Superlega sia stato depositato il 10 gennaio. Come puoi venire ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Urbanoesplode di rabbia dopo l’annuncio della: le sue parole su Andreae BeppeUrbanoha parlato dopo l’assemblea di Lega Serie A: le sue parole relative allariportate da Sportface. «non può rappresentare la Lega in Figc, è un traditore e deve dimettersi. Sta attentando alla vita di questa associazione, lo stesso discorso vale per, il progettolega non andrà in porto ma anche solo pensarlo significa attentare alla vita della Lega Serie A. Sono stati dei Giuda, perchè pare che il documento dellalega sia stato depositato il 10 gennaio. Come puoi venire ...

