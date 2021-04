Studenti occupano la facoltà di Scienze della Formazione a Genova: “Ora è Nuova Università Liberata” (Di lunedì 19 aprile 2021) GENOVA – Una decina di studenti del collettivo Come Studio ha occupato stamattina l’aula studio della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, in corso Podestà. Fornelli e sacchi a pelo, l’intenzione è quella di mantenere il più a lungo possibile il presidio in quella che è stata ribattezzata “Nuova Università Liberata”. Per gli attivisti si tratta di una “rivoluzione in presenza: dopo più di un anno di allontanamento forzato dalla nostra università, un anno in cui abbiamo visto i nostri diritti calpestati nel più ipocrita e viscido dei modi, abbiamo deciso di prendere l’iniziativa. Spetta a noi studenti e lavoratori attuare una critica pratica contro una logica istituzionale che affianca e sostiene la società di classe. Questa occupazione vuole restituire alla città un’università popolare e universale, intesa come ambasciatrice di diritti e non come un’azienda che fornisce un servizio”. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) GENOVA – Una decina di studenti del collettivo Come Studio ha occupato stamattina l’aula studio della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, in corso Podestà. Fornelli e sacchi a pelo, l’intenzione è quella di mantenere il più a lungo possibile il presidio in quella che è stata ribattezzata “Nuova Università Liberata”. Per gli attivisti si tratta di una “rivoluzione in presenza: dopo più di un anno di allontanamento forzato dalla nostra università, un anno in cui abbiamo visto i nostri diritti calpestati nel più ipocrita e viscido dei modi, abbiamo deciso di prendere l’iniziativa. Spetta a noi studenti e lavoratori attuare una critica pratica contro una logica istituzionale che affianca e sostiene la società di classe. Questa occupazione vuole restituire alla città un’università popolare e universale, intesa come ambasciatrice di diritti e non come un’azienda che fornisce un servizio”.

