Stabilo lancia un contest per le famiglie

Leggi su cityroma

(Di lunedì 19 aprile 2021) Che faccia ti faccio? è ilavviato da, attivo fino al 31 maggio 2021, per valorizzare la creatività dei bambini tra i 3 e i 7 anni invitati a fare un ritratto ai propri cari utilizzando matite colorate, pennarelli e pastelli. Il disegno può essere decorato e arricchito con materiali a piacere come ritagli o pasta, o può essere realizzato attraverso uno degli strumenti di scrittura di. Per iscriversi basta collegarsi a questo sito internet, fotografare il ritratto, scaricare la liberatoria e caricare sulla piattaforma la foto del disegno insieme al documento di identità. La giuria valuterà gli elaborati seguendo tre criteri: originalità, creatività e pertinenza al tema. I tre esperti chiamati a giudicare gli elaborati terranno conto anche dell’età dei partecipanti. Al termine della selezione, che ...