(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Due persone sono state fermate dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno per il tentato omicidio avvenuto martedì scorso a San Marzano sul Sarno (Salerno). In quella circostanza erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuocoun’auto sulla quale viaggiavano un 36enne ed il fratello. L’uomo, in passato, sarebbe stato vicino ad ambienti camorristici. L’operazione, da quanto si apprende, ha punti di convergenza con quella effettuata all’alba di oggi dai carabinieri di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Spari contro un'automobile, due #Fermi nel Salernitano ** - mattinodinapoli : Spari contro un'automobile, due fermi nel Salernitano - ottopagine : Spari contro auto a San Marzano sul Sarno: fermate due persone #SanMarzanosulSarno - luigimonfredi : Curioso che johnson, alfiere della #brexit e paladino contro la Ue dei burocrati, spari a zero contro la #superlega… - Simona45104788 : @Giusepp18925758 @Arabafe @matteosalvinimi Beh dai, mi è andata bene se affermi che io dico 'cazzatine'. Per contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Spari contro

Agenzia ANSA

In una raffica di pugni,e stridore di pneumatici, Hutch deve salvare la sua famiglia da un ... sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospiratutti e ...Per tornare a casa, dovra' vincere una garapiloti mercenari. Su Sky Cinema dalle 21.15 ...00 - Law & Order: Criminal Intent Stagione 4 Episodio 01 Iris 19:15 - RENEGADE - NOZZE CON20:05 ...Una bambina di sette anni è stata uccisa e il padre è gravemente ferito in una sparatoria avvenuta nel parcheggio di McDonald's a Chicago.Due persone sono state fermate dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno per il tentato omicidio avvenuto martedì scorso a ...