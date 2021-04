Sì ai limiti per i pignoramenti dei redditi dei professionisti (Di lunedì 19 aprile 2021) In una interrogazione parlamentare della Lega si risolleva la questione del diverso trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Arturo Pardi, Cnf: «Un contributo al superamento dell’ingiustificata discriminazione» Una interrogazione parlamentare ai ministri dell’Economia e della Giustizia, presentata a febbraio 2020 (la n. 5-03536) da Massimo Bitonci, richiamata da un recente comunicato stampa della Lega, ha portato alla ribalta una questione annosa, ossia l’iniquo diverso trattamento in materia di pignoramento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Come è noto, l’art. 545 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 13 del D.L 83/2015 (convertito dalla legge 132/2015), prevede diverse limitazioni per il pignoramento, ma essi sono riferiti solo ai percettori di stipendi e pensioni. Infatti, i lavoratori dipendenti possono vedersi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) In una interrogazione parlamentare della Lega si risolleva la questione del diverso trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Arturo Pardi, Cnf: «Un contributo al superamento dell’ingiustificata discriminazione» Una interrogazione parlamentare ai ministri dell’Economia e della Giustizia, presentata a febbraio 2020 (la n. 5-03536) da Massimo Bitonci, richiamata da un recente comunicato stampa della Lega, ha portato alla ribalta una questione annosa, ossia l’iniquo diverso trattamento in materia di pignoramento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Come è noto, l’art. 545 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 13 del D.L 83/2015 (convertito dalla legge 132/2015), prevede diverse limitazioni per il pignoramento, ma essi sono riferiti solo ai percettori di stipendi e pensioni. Infatti, i lavoratori dipendenti possono vedersi ...

