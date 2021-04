Serie A – Napoli-Inter le 5 verità della partita. Fabian e Politano i migliori. bocciato Osimhen (Di lunedì 19 aprile 2021) Napoli-Inter ha confermato la solidità della squadra di Conte e la la forza di quella di Gattuso. Se non fosse stato per gli infortuni e per il Covid gli azzurri oggi potrebbero contendere lo scudetto ai nerazzurri. Nel girone di ritorno il Napoli è terzo per media punti, dietro a Inter e Atalanta. La gara del “Maradona” tra Napoli e Inter ha stemperato dubbi e polemiche, lasciando spazio al gioco del calcio: Conte sistema un pullman davanti alla porta, Gattuso rispolvera il tiki taka di Sarriana memoria. Il viaggio dell’Inter rallenta proprio a Napoli. Fallisce per eccessiva prudenza la dodicesima vittoria con avversari che richiamano lo snodo del suo campionato. Il 16 dicembre, a Milano, l’Inter usciva da una fase di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 aprile 2021)ha confermato la soliditàsquadra di Conte e la la forza di quella di Gattuso. Se non fosse stato per gli infortuni e per il Covid gli azzurri oggi potrebbero contendere lo scudetto ai nerazzurri. Nel girone di ritorno ilè terzo per media punti, dietro ae Atalanta. La gara del “Maradona” traha stemperato dubbi e polemiche, lasciando spazio al gioco del calcio: Conte sistema un pullman davanti alla porta, Gattuso rispolvera il tiki taka di Sarriana memoria. Il viaggio dell’rallenta proprio a. Fallisce per eccessiva prudenza la dodicesima vittoria con avversari che richiamano lo snodo del suo campionato. Il 16 dicembre, a Milano, l’usciva da una fase di ...

