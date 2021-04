Scuola, oggi tornano in aula 7 milioni di studenti. Resta il nodo screening e trasporti (Di lunedì 19 aprile 2021) Ritorno sui banchi in Campania, uscita dalla zona rossa. Ancora in didattica a distanza un milione e 657mila alunni in tutta Italia. Ci si prepara al 26 aprile, quando le lezioni torneranno in presenza fino alla terza media in zona rossa e anche alle superiori e all’università in zona gialla e arancione. Da chiarire i metodi di tracciamento anti-coronavirus e come organizzare la mobilità pubblica Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 aprile 2021) Ritorno sui banchi in Campania, uscita dalla zona rossa. Ancora in didattica a distanza un milione e 657mila alunni in tutta Italia. Ci si prepara al 26 aprile, quando le lezioni torneranno in presenza fino alla terza media in zona rossa e anche alle superiori e all’università in zona gialla e arancione. Da chiarire i metodi di tracciamento anti-coronavirus e come organizzare la mobilità pubblica

