Recensione Zero: una serie TV che grida novità (Di lunedì 19 aprile 2021) Zero è la nuova serie TV italiana originale Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma italiana e in altri 190 paesi nel mondo dal 21 aprile 2021. Ecco qui la nostra Recensione. TITOLO ORIGINALE: Zero. GENERE: Fantascienza. NAZIONE: Italia. CREATORE: Antonio Dikele Distefano, Menotti. CAST: Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall, Beatrice Grannò, Dylano Magon, Daniela Scattolin, Madior Fall, Virginia Diop. DURATA: 25 minuti circa ad episodio. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 21 Aprile 2021. Zero è la nuova serie TV italiana originale Netflix, disponibile sulla piattaforma in Italia e in 190 paesi del mondo dal 21 aprile 2021 con una prima stagione di 8 episodi da 25 minuti l’uno circa. La serie TV si basa sul libro Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 aprile 2021)è la nuovaTV italiana originale Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma italiana e in altri 190 paesi nel mondo dal 21 aprile 2021. Ecco qui la nostra. TITOLO ORIGINALE:. GENERE: Fantascienza. NAZIONE: Italia. CREATORE: Antonio Dikele Distefano, Menotti. CAST: Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall, Beatrice Grannò, Dylano Magon, Daniela Scattolin, Madior Fall, Virginia Diop. DURATA: 25 minuti circa ad episodio. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 21 Aprile 2021.è la nuovaTV italiana originale Netflix, disponibile sulla piattaforma in Italia e in 190 paesi del mondo dal 21 aprile 2021 con una prima stagione di 8 episodi da 25 minuti l’uno circa. LaTV si basa sul libro Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano ...

Advertising

comingsoonit : Arriva su #Netflix il 21 aprile #Zero, una nuova serie originale italiana che porta le sfide della periferia milane… - RedCapes_it : Zero: Stagione 1 – From Zero to Hero | Recensione - CineGiornale1 : Zero: recensione dei primi quattro episodi della serie italiana targata Netflix - CafonaFinanza : Oggi una breve recensione di @intesasanpaolo XME, un contro gratis under 35 della banca italiana più famosa e quota… - Leggenda88 : ?? on @YouTube: Horizon Zero Dawn Recensione ? L'esclusiva Sony più bella dai tempi di The Last of Us -