Petrolio: poco mosso in avvio, Wti poco sopra 63 dollari (Di lunedì 19 aprile 2021) avvio di settimana riflessivo per le quotazioni del Petrolio dopo la corsa delle ultime sedute sulla scia di una sequenza di buoni indicatori economici. Il greggio Wti passa di mano a 63,06 (63,17 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021)di settimana riflessivo per le quotazioni deldopo la corsa delle ultime sedute sulla scia di una sequenza di buoni indicatori economici. Il greggio Wti passa di mano a 63,06 (63,17 ...

Advertising

fisco24_info : Petrolio: poco mosso in avvio, Wti poco sopra 63 dollari: Dopo rialzi settimana precedente.Brent a 66,64 dollari - CorriereQ : Petrolio: poco mosso in avvio, Wti a 63,84 dollari - deki1954 : @vapo59 Grazie. Credo si chiami petrolio. Poco ecologica ???? - EnergiaOltre : Affinché i prezzi del #petrolio raggiungano i 100 dollari al barile, bisogna che si verifichino altri shock al mome… - WarNation3 : Russia: poco a largo dalle coste russe scoppia una petroliera della forever Nikson petroliera danese, causa troppo petrolio in una botte -