Passaporto Covid UE dall’1 giugno: come funziona il “Certificato Verde” per viaggiare in Europa (Di lunedì 19 aprile 2021) La Commissione Europea ha presentato, nella giornata del 17 marzo, una proposta per istituire un “Digital Green Certificate”, un Certificato Verde Digitale che possa garantire la libera circolazione di passeggeri all’interno dell’Unione Europea. Non esattamente un Passaporto Covid UE quindi, ma un attestato, rilasciato dalle autorità sanitarie di ogni Stato membro e riconosciuto da tutti gli altri Paesi. La misura si è resa necessaria per poter revocare in maniera coordinata le restrizioni alla libera circolazione attualmente in vigore, e non imporre più l’obbligo di quarantena ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea. Il Commissario UE per il mercato interno, Thierry Breton, ha comunicato in audizione al Parlamento Europeo che la Commissione si sta muovendo per rendere il Passaporto ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 aprile 2021) La Commissione Europea ha presentato, nella giornata del 17 marzo, una proposta per istituire un “Digital Green Certificate”, unDigitale che possa garantire la libera circolazione di passeggeri all’interno dell’Unione Europea. Non esattamente unUE quindi, ma un attestato, rilasciato dalle autorità sanitarie di ogni Stato membro e riconosciuto da tutti gli altri Paesi. La misura si è resa necessaria per poter revocare in maniera coordinata le restrizioni alla libera circolazione attualmente in vigore, e non imporre più l’obbligo di quarantena ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea. Il Commissario UE per il mercato interno, Thierry Breton, ha comunicato in audizione al Parlamento Europeo che la Commissione si sta muovendo per rendere il...

