Ordinanza per ridurre gli spostamenti in cinque Comuni marchigiani (Di lunedì 19 aprile 2021) ANCONA – Ordinanza per limitare gli spostamenti in arrivo in cinque Comuni marchigiani. “Verrà emessa un’ordinanza in cinque Comuni che oggi sono sotto stretta osservazione– dice il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, a margine di una conferenza stampa ad Ancona-. Non è un’ordinanza che toccherà le attività economiche, ma che limiterà la possibilità di spostamento nelle zone che denotano una circolazione del virus diffusa. Non si tratta di Comuni grandi ma di medie dimensioni. In questa fase dobbiamo essere cauti e vigili. Dobbiamo continuare l’azione di monitoraggio per isolare possibili focolai. Quando ci sono dei dati su alcune zone che attestano una difficoltà interveniamo per cercare di mettere delle misure di mitigazione”. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ANCONA – Ordinanza per limitare gli spostamenti in arrivo in cinque Comuni marchigiani. “Verrà emessa un’ordinanza in cinque Comuni che oggi sono sotto stretta osservazione– dice il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, a margine di una conferenza stampa ad Ancona-. Non è un’ordinanza che toccherà le attività economiche, ma che limiterà la possibilità di spostamento nelle zone che denotano una circolazione del virus diffusa. Non si tratta di Comuni grandi ma di medie dimensioni. In questa fase dobbiamo essere cauti e vigili. Dobbiamo continuare l’azione di monitoraggio per isolare possibili focolai. Quando ci sono dei dati su alcune zone che attestano una difficoltà interveniamo per cercare di mettere delle misure di mitigazione”.

Advertising

enpaonlus : Abruzzo, inseguono mamma orsa e 4 cuccioli per fare i video: animali terrorizzati, ira social… - greenMe_it : L’orsa Amarena e i suoi cuccioli in giro per il paese: l’ordinanza del sindaco abruzzese che fa scuola… - cocchi2a : RT @Virus1979C: (come vedete non decide il governo sulle scuole)Da Palazzo Mosti arriva l’ordinanza che sospende la didattica in presenza d… - magnum438 : RT @BK63805720: Contributo di solidarietà Ordinanza del 10 dicembre 2014 della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera de… - iContenzioso : Modelli #Iva 2021: ecco tutte le novità per le dichiarazioni secondo l'ordinanza di Agenzia delle Entrate.… -