NieR Replicant ver.1.22474487139… in un nuovo trailer che mostra i contenuti aggiuntivi

(Di lunedì 19 aprile 2021) E' disponibile unditutti iche i giocatori possono aspettarsi. Da una serie di dungeon ad unepisodio, ci sono praticamente 1.22474487139 motivi per tornare in azione. I divertentipresenti conincludono nuovi costumi, quattro abiti e armi YoRHa, oltre a musica e doppiaggio dell'acclamatoAutomata. Le voci che tornano sono Yui Ishikawa, Natsuki Hanae, Ayaka Suwa, Aoi Yuki, Kaoru Akiyama, Kira Buckland e Kyrle McCarley. I dungeon, intitolati 15 Nightmares,no parte delle sfide che attendono i gioatori, con combattimenti frenetici e set di ...

Square Enix insieme a Toylogic hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato interamente aver.1.22474487139 , titolo che raggiungerà gli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 23 Aprile 2021 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Ebbene, secondo quanto emerso all'interno ...Stai guardando Pubblicitàver.1.22474487139 arriva questo venerdì e Square Enix ha condiviso online uno spot giapponese. Il filmato non offre alcun gameplay, ma è piuttosto un mix tra live action e CGI in modo ...Oltre a una buona dose di materiale su NieR Replicant, il livestream di Square Enix ha anche offerto qualche informazione su quello che sarà il prossimo progetto di Yoko Taro. La mente creativa dietro ...