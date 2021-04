Nel piatto uccelli protetti e vietati: il pranzo illegale dei funzionari della Comunità montana di Valle Trompia (Di lunedì 19 aprile 2021) Quello che è accaduto nella sede della Comunità montana di Valle Trompia a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, ha suscitato sdegno e diverse reazioni. Tutto è cominciato quando, all’ora di pranzo di venerdì, i carabinieri forestali hanno fatto irruzione nella struttura scoprendo un pranzo il cui menù prevedeva tre uccellini a testa. In totale 65, come riporta il Corriere. Tutti esemplari protetti dalle normative di riferimento e che, invece, circa venti persone tra dirigenti e impiegati dell’ente sovracomunale, in barba alle disposizioni anti-Covid, stavano allegramente mangiando. La segnalazione ai carabinieri La segnalazione arrivata alle forze dell’ordine era chiara: nella sede ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) Quello che è accaduto nella sededia Gardone Val, in provincia di Brescia, ha suscitato sdegno e diverse reazioni. Tutto è cominciato quando, all’ora didi venerdì, i carabinieri forestali hanno fatto irruzione nella struttura scoprendo unil cui menù prevedeva treni a testa. In totale 65, come riporta il Corriere. Tutti esemplaridalle normative di riferimento e che, invece, circa venti persone tra dirigenti e impiegati dell’ente sovracomunale, in barba alle disposizioni anti-Covid, stavano allegramente mangiando. La segnalazione ai carabinieri La segnalazione arrivata alle forze dell’ordine era chiara: nella sede ...

