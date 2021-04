MotoGP, Alex Rins: “Stavo guidando al limite. Vincere era difficile, ma abbiamo perso 20 punti molto importanti” (Di lunedì 19 aprile 2021) Alex Rins esprime il proprio parere al termine del Gran Premio del Portogallo, terzo atto della MotoGP 2021. Lo spagnolo ha terminato nella via di fuga di curva 5 dopo aver provato in tutti i modi di impensierire il francese Fabio Quartararo, a segno per la seconda volta in stagione. L’iberico della Suzuki ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Stavo guidando al limite. Fabio era davvero forte, ma riuscivo a tenere un buon passo. Era tutto sotto controllo quando sono caduto, le mie gomme erano ancora buone. È un peccato perché abbiamo analizzato i dati e non ho fatto nulla di sbagliato” Il portacolori della formazione giapponese ha continuato spiegando la caduta avvenuta nel primo insidioso circuito che sorge nell’Algarve di Portimao: “Non ho fatto nulla di ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio del Portogallo, terzo atto della2021. Lo spagnolo ha terminato nella via di fuga di curva 5 dopo aver provato in tutti i modi di impensierire il francese Fabio Quartararo, a segno per la seconda volta in stagione. L’iberico della Suzuki ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “al. Fabio era davvero forte, ma riuscivo a tenere un buon passo. Era tutto sotto controllo quando sono caduto, le mie gomme erano ancora buone. È un peccato perchéanalizzato i dati e non ho fatto nulla di sbagliato” Il portacolori della formazione giapponese ha continuato spiegando la caduta avvenuta nel primo insidioso circuito che sorge nell’Algarve di Portimao: “Non ho fatto nulla di ...

