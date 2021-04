Lotta, Europei 2021: Frank Chamizo guida la truppa tricolore a Varsavia (Di lunedì 19 aprile 2021) A partire da oggi e fino al 25 aprile, Varsavia sarà la capitale europeo della Lotta. Con oltre 400 atleti provenienti da 37 Paesi diversi, la competizione continentale è stata inaugurata stamane dallo stile libero, mentre le donne inizieranno il loro percorso europeo mercoledì e i primi greco romanisti in gara saranno di scena venerdì 23. Osservato speciale, manco a dirlo, Frank Chamizo in gara domani (finali mercoledì 21) e sarà il riferimento nella categoria di peso dei 74 kg (stile libero). Chamizo vuol conquistare il quinto titolo continentale per dare continuità ai propri risultati e avvicinarsi alle Olimpiadi di Tokyo nel migliore dei modi, essendo l’unico italiano già qualificato per i Giochi in Giappone. La Nazionale ha come obiettivo quello di riconfermarsi sugli stessi livelli dell’anno ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) A partire da oggi e fino al 25 aprile,sarà la capitale europeo della. Con oltre 400 atleti provenienti da 37 Paesi diversi, la competizione continentale è stata inaugurata stamane dallo stile libero, mentre le donne inizieranno il loro percorso europeo mercoledì e i primi greco romanisti in gara saranno di scena venerdì 23. Osservato speciale, manco a dirlo,in gara domani (finali mercoledì 21) e sarà il riferimento nella categoria di peso dei 74 kg (stile libero).vuol conquistare il quinto titolo continentale per dare continuità ai propri risultati e avvicinarsi alle Olimpiadi di Tokyo nel migliore dei modi, essendo l’unico italiano già qualificato per i Giochi in Giappone. La Nazionale ha come obiettivo quello di riconfermarsi sugli stessi livelli dell’anno ...

