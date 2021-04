Lombardia | Mazzali Fdi | ' Baffi darà un grande apporto al nostro gruppo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Do il mio benvenuto al consigliere regionale Patrizia, che oggi ha ufficializzato il suo passaggio in Fratelli d'Italia. Conoscendola so che potrà dare unalsia dal punto di vista umano che professionale". Lo afferma Barbara, consigliere di Fratelli d'Italia alla Regione, commentando il passaggio della consigliera di Italia Viva aldi Fdi. Patrizia"è una donna piena di risorse e di entusiasmo -spiega- ed è capace di dedicarsi anima e corpo ai suoi progetti. Il suo passaggio coraggioso dimostra che per lei la priorità è lavorare per il territorio e per i cittadini e che ha trovato in Fratelli d'Italia terreno ...