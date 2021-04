LIVE Tour of the Alps, prima tappa in DIRETTA: finale mosso, in gara Ciccone, Simon Yates e Quintana (Di lunedì 19 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima tappa – Il programma del Tour of the Alps 2021 – Gli italiani in gara – Elenco partecipanti – I favoriti – Il percorso ai raggi X Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour of the Alps 2021. Giunti oramai alle ultimissime classiche di primavera, la corsa a tappe italo-austriaca sarà il primissimo test per i big dei grandi giri che ritroveremo fra tre settimane alla partenza della Corsa Rosa. Quella odierna sarà una prima tappa molto movimentata che partirà da Bressanone per poi terminare, dopo 140,6 ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– Il programma delof the2021 – Gli italiani in– Elenco partecipanti – I favoriti – Il percorso ai raggi X Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladelof the2021. Giunti oramai alle ultimissime classiche divera, la corsa a tappe italo-austriaca sarà il primissimo test per i big dei grandi giri che ritroveremo fra tre settimane alla partenza della Corsa Rosa. Quella odierna sarà unamolto movimentata che partirà da Bressanone per poi terminare, dopo 140,6 ...

Advertising

bvrbharrys : appena fatto un piantino per la versione live di blank space al 1989 world tour c’è qualcosa che non va - loadsoflovexx : RT @LT91UPDATESIT: ??| Rare foto di Louis e dei ragazzi a Birmingham, durante il live tour di X-Factor – febbraio 2011 ©?rachelelizabethpho… - zaysarts : RT @LT91UPDATESIT: ??| Rare foto di Louis e dei ragazzi a Birmingham, durante il live tour di X-Factor – febbraio 2011 ©?rachelelizabethpho… - Violettaviola__ : RT @Violettaviola__: Ti va di passare questa sera con me...? Sono online in questo momento ?? ?? - MaxxGhe : 18/04/2002. Gli U2 sono in tour per supportare il loro LP 'Achtung, Baby'. Il 18 Aprile si esibiscono a Oakland, Sa… -