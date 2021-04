La proposta di fare test rapidi su milioni di studenti (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - “L'immunità per tre quarti del personale scolastico e un programma di test salivari rapidi sugli studenti renderanno la scuola ancora più sicura”. Ne è convinto Sergio Abrignani, immunologo dell'Università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico, che in. un'intervista a la Repubblica spiega come da parte degli scienziati sui test “c'è una proposta concreta sul tavolo. Poi sarà il governo a decidere. Volendo si potrebbe partire fra due o tre settimane”. Secondo l'immunologo “i test salivari non sono invasivi come i tamponi nasali. Sono antigenici, quindi rapidi, e molto semplici da eseguire. Danno il risultato in cinque minuti. Non sono ovviamente precisi come i tamponi molecolari, ma per gli screening su grandi numeri sono un aiuto valido. Possiamo ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - “L'immunità per tre quarti del personale scolastico e un programma disalivarisuglirenderanno la scuola ancora più sicura”. Ne è convinto Sergio Abrignani, immunologo dell'Università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico, che in. un'intervista a la Repubblica spiega come da parte degli scienziati sui“c'è unaconcreta sul tavolo. Poi sarà il governo a decidere. Volendo si potrebbe partire fra due o tre settimane”. Secondo l'immunologo “isalivari non sono invasivi come i tamponi nasali. Sono antigenici, quindi, e molto semplici da eseguire. Danno il risultato in cinque minuti. Non sono ovviamente precisi come i tamponi molecolari, ma per gli screening su grandi numeri sono un aiuto valido. Possiamo ...

