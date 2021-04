Ilary Blasi, frecciatina in diretta a Fariba: “Non ti direi mai un mio segreto” (Di martedì 20 aprile 2021) Ilary Blasi punge Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 20210e le dice di non svelare l’esistenza di Playa Imboscada: “Non ti direi mai un mio segreto”. Ilary Blasi bacchetta Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 e lancia una frecciatina alla naufraga. Tutto è accaduto dopo il verdetto del televoto. Fariba era in nomination con Beatrice Marchetti. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 aprile 2021)pungeTehrani all’Isola dei Famosi 20210e le dice di non svelare l’esistenza di Playa Imboscada: “Non timai un mio”.bacchettaTehrani all’Isola dei Famosi 2021 e lancia unaalla naufraga. Tutto è accaduto dopo il verdetto del televoto.era in nomination con Beatrice Marchetti. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Miki79919626 : RT @matteovibez: Vi rendete conto che Ilary Blasi trova divertente un uomo che abbaia per imitare una donna? #faribona - T_Belz : RT @matteovibez: Vi rendete conto che Ilary Blasi trova divertente un uomo che abbaia per imitare una donna? #faribona - mar54200 : RT @matteovibez: Vi rendete conto che Ilary Blasi trova divertente un uomo che abbaia per imitare una donna? #faribona - matteovibez : Vi rendete conto che Ilary Blasi trova divertente un uomo che abbaia per imitare una donna? #faribona - ludzzz_ : Ilary Blasi starter pack: 1. 'Va bbbene' anche quando non va bene 2. 'Perfetto' per liquidare i concorrenti e opini… -