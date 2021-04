Il decreto di Draghi sulle riaperture dal 26 aprile | lo scontro sullo stato d' emergenza fino a luglio e sul coprifuoco

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri previsto per martedì o mercoledì. Il ritorno della zona gialla rafforzata e le nuove regole per ristoranti e bar. Il pass per gli spostamenti tra regioni e il calendario ...

Unle aveva vietate fino alla fine del mese. Non era così scontato. Basta vedere la ... Maha deciso Ecco, in questo passaggio stretto e delicato, Salvini avrebbe dovuto incassare la ...Nelsulle riaperture del 26 aprile è contenuta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ...riunione per decidere tempistica e modalità di questa nuova misura annunciata dal premier“Draghi riapre l’Italia” (“La Stampa”). Mario Draghi. Nell’attesa, speriamo breve, che sia reso pubblico il testo del decreto con le misure annunciate venerdì da Mario Draghi, ecco alcune domande sul ...La voce rimbalza da Bruxelles a Roma. E piomba come un macigno sulla quiete domenicale di Palazzo Chigi. L'Italia, batte l'agenzia internazionale Reuters, potrebbe non farcela a consegnare ...