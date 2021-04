Advertising

Corriere : I ristoratori bloccano l’A1 tra Incisa e Valdarno. Investito un manifestante - Corriere : Il momento in cui un manifestante viene investito da un’auto - rep_torino : Protesta contro le norme anti Covid, negozianti e ristoratori bloccano la tangenziale [di Cristina Palazzo] - CatelliRossella : ??I ristoratori bloccano l'A1. Investito un manifestante - Cronaca - ANSA - qn_lanazione : Ristoratori bloccano l'A1: i cori: 'Libertà, dignità' / VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : ristoratori bloccano

Da questa mattina sull'autostrada A1 va in scena la maxi - protesta deidi Tni - Italia capitanati dal loro presidente Pasquale Naccari e un centinaio di manifestanti hanno completamente ...Tavoli apparecchiati all'aperto proprio come il Governo impone per le riaperture dei ristoranti, a partire dal 26 aprile, in zona gialla. Ma come ...I ristoratori contestano le regole sulle riaperture e per questo hanno occupato le carreggiate con tavoli apparecchiati impedendo la circolazione delle auto. (AGI - Agenzia Italia) Momenti di tensione ...Ristoratori di nuovo in protesta, bloccata l'A1 tra Firenze e Incisa. Coronavirus - Le richieste al governo: “Tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense” - Investito un manifest ...