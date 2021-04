I rischi incalcolabili delle riaperture chieste da Salvini (Di lunedì 19 aprile 2021) Vorrei provare a dare una definizione politica del “rischio calcolato” in base al quale, come è noto, il governo ha deciso di dare inizio, nella situazione epidemiologica data, alle riaperture. Parliamo del maggior numero di contagi, di ricoveri e quindi di morti, che possono essere causati da una riapertura probabilmente intempestiva delle attività economiche, decisa da un governo che, sulla base di forte pressioni della piazza e della destra, ha deciso per ragioni di consenso di ignorare le evidenze scientifiche … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 19 aprile 2021) Vorrei provare a dare una definizione politica del “o calcolato” in base al quale, come è noto, il governo ha deciso di dare inizio, nella situazione epidemiologica data, alle. Parliamo del maggior numero di contagi, di ricoveri e quindi di morti, che possono essere causati da una riapertura probabilmente intempestivaattività economiche, decisa da un governo che, sulla base di forte pressioni della piazza e della destra, ha deciso per ragioni di consenso di ignorare le evidenze scientifiche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : rischi incalcolabili La regione avvia i lavori per la costiera sulle Saline di Tarquinia ... nonostante i comprovati rischi di danno ambientale e la preoccupazione degli imprenditori balneari ... infatti, un incremento ed accelerazione dei fenomeni erosivi già presenti con danni incalcolabili ...

Saline Tarquinia, Federbalneari: 'Intervernto invasivo della Regione provoca gravi danni, avvieremo percosro legale' ... nonostante i comprovati rischi di danno ambientale e la preoccupazione degli imprenditori balneari ... infatti, un incremento ed accelerazione dei fenomeni erosivi già presenti con danni incalcolabili ...

Il gioco d'azzardo nella pandemia e le responsabilità dello Stato Altreconomia Maltempo a Roma, l’allarme di Coldiretti: “Danni incalcolabili alle coltivazioni” Coldiretti: "A dare il colpo di grazia è arrivata la grandine, che in una manciata di minuti ha distrutto il lavoro di un intero anno" ...

Maltempo, bombe di ghiaccio su Roma Il rapporto Coldiretti Sono praticamente quadruplicati gli eventi estremi in Italia nel 2021 con bombe d’acqua, violente grandinate e tempeste di vento e neve che sono aumentate del 274% rispetto allo ...

