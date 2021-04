Giulia Salemi rivela | ” Mi piacerebbe passare alla conduzione… ”

(Di lunedì 19 aprile 2021), ex concorrente del Grande Fratello Vip, di quest’anno, debutta oggi, Venerdi 16 Aprile, come conduttrice del programma ‘Salotto’, in onda su Mediaset Play.Tra le ospiti della prima puntata, due amiche dell’influencer, Paola Di Benedetto e Dayane Mello, con cui ha condiviso l’esperienza nella casa del Gf Vip.: ” Mifare l’opinionista al Gf Vip” Sul nuovo progetto, l’ex gieffina racconta: ” Salottoè un progetto amatoriale nato sui social durante lo scorso lockdown. Sono contenta perchè sono riuscita a trasformarlo in un format a tutti gli effetti. Devo ringraziare il mio team ma anche gli sponsor e l’editore che mi hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Caterina Collovati ha lanciato una piccola bomba sue ha spiegato il retroscena che c'è dietro alcuni sms che la modella di origine persiana e suo marito: ecco? L'articolonel mirino di Caterina Collovati: il retroscena ...A Domenica Live, Caterina Collovati , con il marito Fulvio e le figlie, ricorda la gelosia per un messaggio inviato daal marito. 'Avevamo fatto sei mesi insieme in una trasmissione in .... Bruno e Margherita, genitori Pierpaolo Pretelli/ Sì alla Gregoraci e no alla Salemi? PIERPAOLO PRETELLI VS 5 SFERE/ 'Con Giulia Salemi è amore vero'. Pierpaolo Pretelli ed il figlio Leonardo a Domen ...Giulia Salemi ha recentemente postato un tweet che diceva 'Cara Fariba devi imparare a volare alto. io ci sto riuscendo e ti assicuro che si sta da Dio' La mamma Fariba l'abbiamo già vista insieme all ...