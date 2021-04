Fisco: Caf Cia, deroga per 2020 su detrazioni in 730 con pagamenti tracciati (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Labitalia) - “La legge di Bilancio 2020 ha sancito che le spese che si porteranno in detrazione in dichiarazione dei redditi 2021 (oneri detraibili di cui all'articolo 15 Tuir) non possono più essere pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento tracciabili. Unica eccezione sono le spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema sanitario nazionale (pubbliche o accreditate)". E' quanto scrive il presidente di Caf-Cia Agricoltori italiani Alessandro Mastrocinque. "Molti contribuenti che in questi giorni stanno presentando la dichiarazione dei redditi modello 730, anche a causa della insufficiente pubblicità data a questo obbligo, ne ignoravano l'esistenza, e nel 2020 hanno continuato a pagare in contanti tutte le spese interessate. Spesso si tratta di cittadini appartenenti alle fasce più deboli del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Labitalia) - “La legge di Bilancioha sancito che le spese che si porteranno in detrazione in dichiarazione dei redditi 2021 (oneri detraibili di cui all'articolo 15 Tuir) non possono più essere pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento tracciabili. Unica eccezione sono le spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema sanitario nazionale (pubbliche o accreditate)". E' quanto scrive il presidente di Caf-Cia Agricoltori italiani Alessandro Mastrocinque. "Molti contribuenti che in questi giorni stanno presentando la dichiarazione dei redditi modello 730, anche a causa della insufficiente pubblicità data a questo obbligo, ne ignoravano l'esistenza, e nelhanno continuato a pagare in contanti tutte le spese interessate. Spesso si tratta di cittadini appartenenti alle fasce più deboli del ...

