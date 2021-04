Domenica Live, Akash Kumar un fiume in piena contro le accuse: “Gli occhi sono miei!” (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo essere diventato il primo eliminato de L’isola dei famosi 2021 in corso, Akash Kumar è tornato in tv come ospite di Domenica Live, dove ha risposto a chi lo accusa di aver fatto ritoccare gli occhi per renderli blu ghiaccio. Una volta ncalzato sulle illazioni circolanti sul suo conto, secondo cui in particolare lui si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico per cambiare il colore dell’iride da marrone a blu, il modello Vogue ha quindi ribattuto alle malelingue confermando di essere nato così come appare oggi, ovvero con gli occhi chiari impreziositi dal suo incarnato scuro. Poi, ha lanciato duri affondi indirettamente a Giacomo Urtis, secondo cui lui si sarebbe ritoccato gli occhi in Marocco, e Alex Belli, che di recente in tv aveva invitato il modello a ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo essere diventato il primo eliminato de L’isola dei famosi 2021 in corso,è tornato in tv come ospite di, dove ha risposto a chi lo accusa di aver fatto ritoccare gliper renderli blu ghiaccio. Una volta ncalzato sulle illazioni circolanti sul suo conto, secondo cui in particolare lui si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico per cambiare il colore dell’iride da marrone a blu, il modello Vogue ha quindi ribattuto alle malelingue confermando di essere nato così come appare oggi, ovvero con glichiari impreziositi dal suo incarnato scuro. Poi, ha lanciato duri affondi indirettamente a Giacomo Urtis, secondo cui lui si sarebbe ritoccato gliin Marocco, e Alex Belli, che di recente in tv aveva invitato il modello a ...

