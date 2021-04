Def, Cna: “Un documento coraggioso e necessario per riavviare l’economia. Nessuno deve essere lasciato indietro” (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Il Def 2021 prospetta una forte discontinuità nelle politiche di bilancio italiane rispetto a quelle adottate dall’entrata nell’euro. Il documento ha un’impronta fortemente espansiva, che promette di sostenere lo sforzo di investimento e rigenerazione del Paese. Un DEF tanto coraggioso quanto necessario per riavviare il motore dell’economia. È quanto ha sottolineato il direttore della Divisione economica di CNA, Claudio Giovine, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Apprezziamo molto la determinazione del Governo nell’imprimere uno shock positivo – ha aggiunto – e ancor più l’impegno dichiarato a sostenere l’economia per tutto il periodo che sarà necessario”. Per la CNA è fondamentale perseguire “ogni sforzo per ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Il Def 2021 prospetta una forte discontinuità nelle politiche di bilancio italiane rispetto a quelle adottate dall’entrata nell’euro. Ilha un’impronta fortemente espansiva, che promette di sostenere lo sforzo di investimento e rigenerazione del Paese. Un DEF tantoquantoperil motore del. È quanto ha sottolineato il direttore della Divisione economica di CNA, Claudio Giovine, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Apprezziamo molto la determinazione del Governo nell’imprimere uno shock positivo – ha aggiunto – e ancor più l’impegno dichiarato a sostenereper tutto il periodo che sarà”. Per la CNA è fondamentale perseguire “ogni sforzo per ...

Advertising

Lopinionista : Def, Cna: “Un documento coraggioso e necessario per riavviare l’economia. Nessuno deve essere lasciato indietro”… - Jammasrl : #Associazioni #Politica #cna #def DEF, Cna: “Rafforzare gli aiuti e aperture per riavviare il motore dell’economia” - artigiani_br : RT @cnanazionale: ??#DEF. Per CNA è fondamentale perseguire ogni sforzo per accelerare la ripresa e coinvolgere tutte le componenti dell’eco… - CnaMarche : CNA, IL DEF PER FAR RIPARTIRE L'ITALIA - CnaLiguria : RT @cnanazionale: ??#DEF. Per CNA è fondamentale perseguire ogni sforzo per accelerare la ripresa e coinvolgere tutte le componenti dell’eco… -