Da Barbara D’Urso a Ilary Blasi, passando per Silvia Toffanin, Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi: i look delle conduttrici Mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Il glamour in televisione arriva anche grazie alle brave conduttrici di Mediaset che in ogni programma, oltre a calamitare l’attenzione sui topic più caldi, riescono anche a dettare tendenza, con abbigliamenti e acconciature da voler replicare ad occhi chiusi. Dai programmi pomeridiani alle prime serate, le conduttrici Mediaset non rinunciano mai al proprio stile, messo in risalto anche dagli esperti che curano i loro look. Ad esempio, Alessia Marcuzzi non finisce mai di stupire: ad ogni puntata de Le Iene che conduce, i fan non possono fare a meno di ammirare gli abiti che indossa e gli accessori che abbina. La stessa conduttrice, del resto, ama pubblicare i propri look su Instagram, dove fa incetta di like. Tantissimi i brand che aiutano ad esaltarne ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 aprile 2021) Il glamour in televisione arriva anche grazie alle bravediche in ogni programma, oltre a calamitare l’attenzione sui topic più caldi, riescono anche a dettare tendenza, con abbigliamenti e acconciature da voler replicare ad occhi chiusi. Dai programmi pomeridiani alle prime serate, lenon rinunciano mai al proprio stile, messo in risalto anche dagli esperti che curano i loro. Ad esempio,non finisce mai di stupire: ad ogni puntata de Le Iene che conduce, i fan non possono fare a meno di ammirare gli abiti che indossa e gli accessori che abbina. La stessa conduttrice, del resto, ama pubblicare i proprisu Instagram, dove fa incetta di like. Tantissimi i brand che aiutano ad esaltarne ...

