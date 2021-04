Concorso assistenti informatici Ministero Giustizia | 85 posti | diario prove a giugno

(Di lunedì 19 aprile 2021) *aggiornamento del 16/04/2021: il calendario delled’esame delverrà comunicato dal 30. Leggi l’avviso Il 2020 è terminato con un nuovo, al quale hanno potuto partecipare i possessori di un diploma a indirizzo informatico. La selezione, per soli esami, prevede lo svolgimento di una prova preliminare, duescritte e un colloquio orale. Come indicato nell’avviso sul sito istituzionale sono stati aumentati ia disposizione da 45 a 85. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato in II area funzionale e fascia retributiva F2. Vediamo in sintesi tutte le informazioni per ...

L'Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale in provincia di Brescia ha indetto un concorso per assistenti sociali. Ecco il bando ...
DISABILITÀROVIGO È prorogata al 30 aprile la scadenza per partecipare al concorso creativo Ieri, oggi e domani proposto dall'associazione Pianeta Handicap. L'iniziativa, in collaborazione con ...