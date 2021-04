Clippers senza problemi. Notte di sorprese: Doncic sconfitto dai Kings (Di lunedì 19 aprile 2021) Risultati a sorpresa, persino singolari, nella Notte Nba. Sacramento, Houston e Charlotte interrompono le serie negative, rispettivamente di 9, 5 e 4 partite perse di fila. L'unica certezza è ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) Risultati a sorpresa, persino singolari, nellaNba. Sacramento, Houston e Charlotte interrompono le serie negative, rispettivamente di 9, 5 e 4 partite perse di fila. L'unica certezza è ...

Ultime Notizie dalla rete : Clippers senza Bene Clippers e Hawks, cadono Brooklyn, Portland e Dallas Brilla anche George (23 punti), con i Clippers che consolidano il terzo posto a Ovest dove cadono ... A Est, senza Harden e con Durant out per un problema muscolare dopo il primo periodo, Brooklyn si ...

Clippers senza problemi. Notte di sorprese: Doncic sconfitto dai Kings Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves 124 - 105 ? Massimo risultato col minimo sforzo. I Clippers (40 - 19), terzi a Ovest, ottengono l'ottava vittoria nelle ultime 10 gare giocate scalando ...

Risultati NBA: il buzzer beater di Adebayo condanna Brooklyn che perde anche Durant, prove di forza per Knicks e Clippers (15-43) Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers (40-19) Tutto facile per i ragazzi di ... po’ di terreno agli avversari strada facendo riescono comunque a blindare senza troppi affanni una W che ...

