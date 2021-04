Calcio | Jesper Moller | “I club che vogliono fare la Superlega devono essere estromessi dalle semifinali di Champions League”

(Di lunedì 19 aprile 2021) La notizia della nascita dellaha letteramente scatenato il panico nel mondo dele non solo. Lo sport più popolare al mondo sembra davanti a una rivoluzione epocale, ma sono in molti coloro che si sono già dichiarati pronti a ostacolare i dodiciche hanno fondato la manifestazione di cui sopra. Tra gli interessati ad uccidere sul nascere lac’è, ovviamente, la UEFA. Con la nascita della, la quale comprende le squadre più famose dei tre principali campionati europei, le competizioni organizzate dall’organo in questione, vale a direed Europa, andrebbero incontro a immani perdite. Uno scenario che la UEFA si dichiara pronta a scongiurare anche con decisioni a dir poco drastiche. Il numero ...

Advertising

sportli26181512 : 'Real, Chelsea e City entro venerdì fuori dalla #Champions!': Lo ha dichiarato Jesper Moller, membro dell'esecutivo… - auntiegiudi : difendere jesper fahey dai giornalisti italiani non basta. mi servono due rivoltelle col calcio di madreperla -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Jesper

La questione Super League , che ha causato un vero e proprio terremoto nel mondo del, continua a regalare aggiornamenti senza soluzione di continuità e ad allestire in fretta e ...ore...Real Madrid, Manchester City e Chelsea saranno probabilmente espulse dalle semifinali di Champions League. E' quanto riferisceMoller, membro dell'esecutivo Uefa, all'emittente danese Dr. "I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finite il torneo", ha detto Moller, che è anche ...La nascita della Superlega porta la UEFA a prendere delle decisioni immediate: arriva l'esclusione repentina per alcuni club ...Reazione durissima dell'UEFA, attraverso uno dei membri del comitato esecutivo: “I club devono andarsene, mi aspetto che questo succceda già venerdì”.