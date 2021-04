Blitz anti-Camorra | il neomelodico Zuccherino reclutava con le sue canzoni

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 19 aprile 2021) Alfonso Manzella, cantantenoto con il nome d'arte «», è finito nel registro degli indagati in un'inchiesta delle DDA di Salerno e Napoli sui clan camorristici nella zona di Poggiomarino. Secondo gli investigatori, il cantante avrebbe, attraverso le sue, lanciato invettive contro le forze dell'ordine e reclutato nuovi sodali per il clan gestito per diverso tempo dal patrigno Rosario Giugliano. Questa mattina è scattato ildelle forze dell'ordine che ha portato all'esecuzione di 26 richieste di misure cautelari in carcere per persone ritenute appartenenti a due clan distinti che opererebbero nella zona, gestiti da Antonio Giugliano e Rosario Giugliano, omonimi senza legami di parentela. Le indagini I giudici hanno disposto il sequestro anche di beni per circa 50 milioni di euro, ...