Benevento, due decessi per Covid: sale il numero dei pazienti ricoverati (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono due i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore all'Ospedale "San Pio" di Benevento. Si tratta di un uomo di 58 anni di Sant'Agata de Goti e, come riportato questa mattina, una donna di 84 anni di Colle Sannita. Non si registrano invece dimissioni dal principale nosocomio sannita. I pazienti attualmente ricoverati sono 98. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

