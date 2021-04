Assemblea Lega Serie A terminata | cosa filtra per Juve | Inter e Milan

Advertising

FBiasin : #SerieA, all'assemblea di #Lega presenti 17 club. Non presenti #Juventus, #Inter, #Milan. La guerra è appena cominciata. - capuanogio : Oggi assemblea di Lega #SerieA con solo 17 club e senza #Juventus #Milan e #Inter - DiMarzio : #SerieA - Comincia l’assemblea: presenti anche i club che hanno aderito alla #Superlega - mr_kubra : RT @franvanni: Assemblea Lega #SerieA finita senza decisioni. A Juve Inter e Milan altri club hanno chiesto (senza risposte) - progetto #S… - Crazy_World44 : RT @DiMarzio: Si è conclusa l'assemblea di Lega. Juve, Milan e Inter: 'Vogliamo continuare in #SerieA' -

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea Lega

Segui la diretta su Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti relativi alla riunione diPer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! ...dellaSerie A: presenti anche Juve, Milan e Inter E' in corso l'delladi Serie A . In sede è presente solo l'amministratore delegato Luigi De Siervo, mentre le venti ...È terminata l'assemblea straordinaria di Lega Serie A. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i club si vedranno tutti in presenza martedì. Il concetto resta quello dei ...Il campionato di Serie B si ferma immediatamente per un paio di settimane e riprenderà nel fine settimana del primo maggio. La decisione è stata presa dalla Lega di B nell’assemblea svoltasi domenica ...