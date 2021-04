Annette | con Driver e Cottillard apre il Festival di Cannes

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il nuovo film di Leos Carax, il primo in lingua inglese, atteso con impazienza dai cinefili di tutto il mondo, aprirà ildimartedì 6 luglio. Si intitolaed è intepretato dalla star francese Marion Cotillard e da Adam. Di cosa parla? Ambientato a Los Angeles, il film racconta la storia di Henry, un cabarettista con un umorismo feroce, e Ann, una cantante di fama internazionale. Sotto i riflettori, formano una coppia felice e affascinante. La nascita della loro prima figlia,, una misteriosa ragazza con un destino eccezionale, stravolgerà le loro vite. Produzione Prodotto da Charles Gillibert, il sesto lungometraggio del regista, basato su un’idea originale e musica degli Sparks, sarà proiettato in anteprima mondiale e in ...

Advertising

WeCinema : #Cannes2021: si riparte in grande stile!'Annette' è il film di apertura della 74°ed. de @Festival_Cannes. Diretto d… - IFILMSonline : Annette di #LeosCarax con #AdamDriver e #MarionCotillard sarà il film d'apertura a #Cannes2021! - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Il grande cinema sta per tornare sulla Croisette #Cannes2021 #Annette - pcexpander : Festival di Cannes 2021, “Annette” con Adam Driver e Marion Cotillard sarà il film di apertura… - cinescatenato : Ecco il primo trailer di #Annette, il musical di #LeosCarax con #AdamDriver e #MarionCotillard. Il film aprirà il F… -

Ultime Notizie dalla rete : Annette con

Entrambi sotto i riflettori, rappresentano la coppia perfetta, felice e glamour, ma la nascita della prima figlia,, ragazza misteriosaun destino eccezzionale, cambierà per sempre le loro ...La nascita della loro prima figlia,, una misteriosa ragazzaun destino eccezionale, cambierà le loro vite. Prodotto da Charles Gillibert , il sesto lungometraggio del regista si basa su ...Leos Carax apre il Festival di Cannes con un musical, che è anche il suo primo film in lingua inglese: Annette.La prossima edizione del Festival di Cannes è ufficialmente ancora confermata per luglio (nonostante si rincorrano le voci di un possibile rinvio). Il direttore Thierry Fremaux continua quindi come se ...