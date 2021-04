Alessandro Preziosi e la malattia scoperta ai tempi di “Elisa di Rivombrosa”

(Di lunedì 19 aprile 2021) «Mentre giravo “di”, il mio fisico è andato in tilt. E non capivo perché». Cosìin un’intervista di qualche tempo fa ha raccontato di un suo importante problema di salute. «Sono sempre stato benissimo. Esatto, quella che si dice una salute di ferro. Nessun problema particolare,il giusto esercizio fisico e un’alimentazione corretta. Ma un giorno, all’improvviso, tutto è cambiato. Già, proprio tutto», ha spiegato il noto attore. leggi anche l’articolo —> Vittoria Puccini e quel disturbo emerso per il troppo stress: l’attrice devastata da gravi lutti Ad “Ok Salute e Benessere”ha parlato di un periodo difficile caratterizzato da qualche problema di carattere fisico: «È successo nel 2002, giusto durante le prime riprese di ...

«Mentre giravo "Elisa di Rivombrosa", il mio fisico è andato in tilt». Così Alessandro Preziosi in un'intervista di qualche tempo fa.