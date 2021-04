19 aprile: calano ricoveri, terapie intensive e isolamenti (Di lunedì 19 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.523 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,1%. Sono inoltre 579 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 20 casi (3,45%). I decessi registrati sono 10, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 52, così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 371. I decessi complessivamente ammontano a 3.611, con la seguente suddivisione territoriale: 766 a Trieste, 1.918 a Udine, 655 a Pordenone e 272 a Gorizia. I totalmente guariti sono 85.077, i clinicamente guariti 5.092, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 8.972. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 103.175 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.942 a Trieste, 49.498 a ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.523 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,1%. Sono inoltre 579 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 20 casi (3,45%). I decessi registrati sono 10, inellescendono a 52, così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 371. I decessi complessivamente ammontano a 3.611, con la seguente suddivisione territoriale: 766 a Trieste, 1.918 a Udine, 655 a Pordenone e 272 a Gorizia. I totalmente guariti sono 85.077, i clinicamente guariti 5.092, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 8.972. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 103.175 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.942 a Trieste, 49.498 a ...

Advertising

IdeawebTV : Coronavirus, 19 aprile: in Piemonte tasso positivi/tamponi al 6,1%. Calano ancora i ricoveri… - FondazioneTTNE : Da Il Gazzettino (edizione Venezia) del 9 aprile 2021 Con la pandemia calano in #venetoorientale le imprese e aume… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 18 aprile: La 'cumpa' del conservatorio prevale su Bonolis, ma non sono numeri da fiction Rai. Ma calano… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 18 aprile: La 'cumpa' del conservatorio prevale su Bonolis, ma non sono numeri da fiction Rai. Ma calano… - playblogtv : #Ascoltitv Domenica 18 aprile 2021. Calano #LaCompagniadelCigno2(15.3%) e #avantiunaltropuredisera Altro (15.1%) -