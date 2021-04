**Vitalizi: M5S, ‘su Formigoni scelta Lega-Fi, noi andremo fino in fondo’** (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Sull’inaccettabile restituzione del vitalizio a Roberto Formigoni, decisa dalla commissione Contenziosa di Palazzo Madama, il MoVimento 5 Stelle andrà fino in fondo. Una Commissione in cui il MoVimento 5 Stelle non è presente. Una scelta presa da Lega e Forza Italia”. Si legge nella pagina FB di M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Sull’inaccettabile restituzione del vitalizio a Roberto, decisa dalla commissione Contenziosa di Palazzo Madama, il MoVimento 5 Stelle andràin fondo. Una Commissione in cui il MoVimento 5 Stelle non è presente. Unapresa dae Forza Italia”. Si legge nella pagina FB di M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Vitalizi: M5S, 'su Formigoni scelta Lega-Fi, noi andremo fino in fondo'**... - TV7Benevento : Vitalizi: Evangelista (M5S), 'faccia chiarezza Corte costituzionale'... - TV7Benevento : Vitalizi: Di Nicola (M5S), 'in gioco credibilità istituzioni'... - RossSlik : RT @francotaratufo2: Vitalizi ai condannati, parla la senatrice-questore #M5S, Bottici: “Uno schiaffo morale ai cittadini, all’etica delle… - ERivetta : RT @Pepppe862375p04: Il M5s hanno urlato per tanti anni nelle piazze contro i vitalizi, talmente che sono incapaci, che quando hanno fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : **Vitalizi M5S Vitalizi: Di Nicola (M5S), 'in gioco credibilità istituzioni' "La questione non è più quella della sentenza sul vitalizio del senatore Formigoni o delle avventurose motivazioni adottate per cancellare la delibera che sospende i vitalizi per i parlamentari che ...

Vitalizi: Evangelista (M5S), 'faccia chiarezza Corte costituzionale' Lo scrive su Fb la senatrice M5S, Elvira Evangelista. "La Corte dei Conti parla di un danno sull'Erario di circa 60 milioni di Euro da parte di Formigoni e altri imputati. La #delibera Grasso ...

**Vitalizi: M5S, 'su Formigoni scelta Lega-Fi, noi andremo fino in fondo'** Metro Vitalizi: Evangelista (M5S), 'faccia chiarezza Corte costituzionale' "La Corte dei Conti parla di un danno sull'Erario di circa 60 milioni di Euro da parte di Formigoni e altri imputati. La #delibera Grasso approvata nella scorsa legislatura e disa ...

Vitalizi: Di Nicola (M5S), 'in gioco credibilità istituzioni' Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Gli attacchi forsennati al presidente Pietro Grasso che in una intervista al Fatto Quotidiano ha espresso alcune criticità giuridiche sull'operato della commissione conten ...

"La questione non è più quella della sentenza sul vitalizio del senatore Formigoni o delle avventurose motivazioni adottate per cancellare la delibera che sospende iper i parlamentari che ...Lo scrive su Fb la senatrice, Elvira Evangelista. "La Corte dei Conti parla di un danno sull'Erario di circa 60 milioni di Euro da parte di Formigoni e altri imputati. La #delibera Grasso ..."La Corte dei Conti parla di un danno sull'Erario di circa 60 milioni di Euro da parte di Formigoni e altri imputati. La #delibera Grasso approvata nella scorsa legislatura e disa ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Gli attacchi forsennati al presidente Pietro Grasso che in una intervista al Fatto Quotidiano ha espresso alcune criticità giuridiche sull'operato della commissione conten ...