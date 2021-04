Uomini e Donne | svelato l’arcano mistero di Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 aprile 2021) La caramella sulla cartelletta a C’è Posta Per Te, il lipsync durante i momenti musicali di Amici e gli scalini a, questi sono i dettagli iconici diDe. Se sapevamo già perché la conduttrice ha sempre con sé delle caramelle, adesso abbiamo anche scoperto come mai a U&D siede sui gradini. Il segreto diDeDedurante una chiacchierata con Raimondo Todaro gli ha spiegato perché ha scelto di stare seduta sulle scale a. “Raimondo ti voglio svelare il segreto degli scalini. La verità è che gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando tante puntate ad un certo punto nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di ...