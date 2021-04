Stop coprifuoco? Per il momento resta alle 22. In settimana cabina di regia con Draghi su pass per spostamenti (Di domenica 18 aprile 2021) Al momento l'abolizione del coprifuoco non è un tema in discussione. Perciò, il coprifuoco non si tocca. A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe tenersi già in settimana... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) All'abolizione delnon è un tema in discussione. Perciò, ilnon si tocca. A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe tenersi già in...

MediasetTgcom24 : San Marino: da lunedì riaprono i ristoranti, anche a cena | Dal 26 stop al coprifuoco e ripartenza di cinema e teat… - stebellentani : Da lunedì, a San Marino i ristoranti saranno aperti anche la sera e dal 26 aprile sarà progressivamente abolito il… - sabrina07062011 : RT @Fabio64356227: PER DIMOSTRARE CHE L’INCAPACE FONTANA HA AGITO BENE E CHE I MORTI DELLA LOMBARADIA SONO PER COLPA DEL GOVERNO CONTE MASS… - Fabio64356227 : PER DIMOSTRARE CHE L’INCAPACE FONTANA HA AGITO BENE E CHE I MORTI DELLA LOMBARADIA SONO PER COLPA DEL GOVERNO CONTE… - mattinodinapoli : Stop coprifuoco? Per il momento resta alle 22. In settimana cabina di regia con Draghi su pass per spostamenti -